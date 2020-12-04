央行老大放手了！台幣早盤暴升3角 驚見28.3元

台股開盤衝破14000點並再創新高，匯市中台幣漲勢也兇，開盤直接衝破28.5元彭淮南防線，以28.43元兌1美元開出，升值2.38角，隨著熱錢繼續湧入，隨後更擴大升幅，直衝28.304元，是23年半來新高。匯銀預料，再升下去，「彭淮南障礙」可能要改為「楊金龍紀錄」了。

據《工商時報》報導，匯銀主管指出，長期以來央行力挺出口商，全力維持新台幣匯率的穩定，有利於出口報價的態度未變，但面對弱勢美元大環境，央行也不可能逆勢妄為，無上限地大舉打貶新台幣，需知真槍實彈阻升的代價不便宜。

匯銀主管認為，面對長期以來一直有喊貶新台幣的聲浪，央行可說非常盡力相挺出口，結果卻換來監察院的「關切」，因此連續二個交易日，先是棄守收盤的28.8元防線，接著再放手盤中28.5元關卡，等於是跟11月初以來苦守三、四周多的「雙防線」正式說再見。

(中時新聞網)