華新科（2492）於盤前公告，由於未達最低收購數量，華新科公開收購閎暉（3311）一案未成就，據統計，參與應賣的股數僅占閎暉股份0.236％，低於原訂目標5～9.9％股權。

華新科日前宣布以每股30元價格，公開收購閎暉5～9.9％股權，希望拉高對閎暉持股，公開收購之前，華新科持有閎暉15％股權，並掌握兩席董事席次。

不過在公開收購期間，僅14.2萬股參與應賣，以閎暉股本約6億元計算，等於僅0.236％的閎暉股東參與應賣，未達最低收購門檻300萬股，因此華新科盤前公告，該公開收購一案未成就。

華新科表示，本次公開收購收購期間，參與應賣之閎暉實業股份有限公司普通股數量為142,030股，因公開收購之條件並未成就，實際成交數量為0股。

此外，華新科指出，本次公開收購未達「最低收購數量」，原向應賣人所為之要約全部撤銷，由台新國際商業銀行股份有限公司之「台新國際商業銀行股份有限公司公開收購專戶」轉撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

(工商 )