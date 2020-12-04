六福旅遊集團搶攻春節餐飲商機，旗下台北六福萬怡酒店2021年2月11日除夕當天集結館內所有餐廳推出五星新春宴與年夜飯，「敘日」全日餐廳午餐每人1,580元+10％，可享用各式異國料理精緻自助餐檯，晚餐時段加菜提供鱈場蟹、帝王蟹、烏魚子、生食級干貝等高檔食材，並加碼龍蝦及爐烤極黑和牛牛排吃到飽，2,380元+10％。

六福萬怡粵菜餐廳「粵亮」則推出美味桌菜，十人宴席32,000元+10％，針對小家庭也推出五人合菜17,500元+10％，凡於除夕至大年初五期間至粵亮廣式料理享用桌菜，額外加贈伴手禮「招財八寶馬來糕」一份。

此外，六福萬怡館內宴會廳也針對偏愛傳統桌菜圍爐的賓客推出5人中式圓桌盛宴16,800元+10％，以及10人中式闔家盛宴30,000+10％起，主廚團隊精心準備多道經典招牌美饌，席間可享3小時果汁、中式熱茶無限暢飲，每桌並提供雅致提籃花藝佈置一組。享用五星美食之外，現場還能夠欣賞精彩魔術表演、財神報喜熱鬧拜年，還有童玩手作攤位以及捏麵人體驗等活動，讓民眾有吃有玩一起歡度幸福溫馨團圓時光。

(工商 )