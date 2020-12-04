風雨飄搖的2020年即將進入尾聲，為迎接新年到來，許多觀光飯店舉辦跨年派對迎新送舊，為提供有別傳統跨年體驗，台北晶華酒店攜手開發旅行社推出獨步市場的「和平島迎曙光」住房專案，旅客不僅可以入住豪華客房、加價參加酒店池畔跨年狂歡派對，更將於元旦凌晨透過專車接送前往基隆和平島，告別庚子年並在世界級的日出景點迎接2021年的第一道曙光。

疫情打亂許多人的出國旅遊計畫，為了拚國旅，有心旅行業者陸續開發出台灣過去不為人知的美景祕境，在美國中文網（Sinovision Net）評選的「全球21個最美日出觀測點」中，位於基隆和平島公園的「阿拉寶灣」就名列榜上，為此晶華酒店決定與旅行社合作，帶客人前往迎曙光，透過「和平+曙光」傳遞溫暖與希望。

基隆和平島擁有豐富美麗的自然景觀，位於和平島公園中的阿拉寶灣在2018年重新對外開放後，更以絕美的海岸線和獨特的海蝕地形，成為大自然愛好者爭相造訪的秘境。造訪此地需要事先上網登記，並在專業導覽人員陪同且自然條件許可的情況下，全程穿戴安全裝備才能進入，每日更有嚴格的人數限制，因此被玩家視為「秘境中的秘境」。從阿拉寶灣遠眺海平線，一格格受天然海蝕作用形成的豆腐岩，宛若被巨刀切割而成，當太陽從海面升起、金色陽光灑落之際，海潮與光影交織的震撼美景，會讓人熱血沸騰、在腦海中刻下難忘的回憶。

晶華攜手開發旅行社所推出的「和平島曙光派對」，即是以和平島秘境迎接新年曙光做為最大亮點。每人4,990元起，即可在2020年的最後一天，入住豪華客房，享受雲天廊的酒水與輕食，亦可以加價參加酒店頂樓的跨年狂歡派對，凌晨時分，專屬巴士將會接送房客前往基隆和平島迎接2021年的第一道金色曙光、感受難忘的幸福時刻。之後則會再驅車回到晶華酒店，以CNN全台唯一推薦的栢麗廳豐盛早餐，為新的一年充滿滿的美味與能量。

台北晶華酒店「和平島迎曙光」住房專案內容包含：基隆和平島來回接駁專車、豪華客房入住一晚含翌日能量餐盒、雲天廊Happy Hours 酒水暢飲與輕食，以及CNN全台唯一推薦柏麗廳自助式早餐。

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