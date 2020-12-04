國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，「有政府，請安心」是蔡政府在防疫期間猛打的洗腦廣告，在萊豬進口的事件上完全破功，因為實情是：有這樣的政府真的讓人民不安心。民眾尚未從瘦肉精零檢出的思維中切換過來，卻要在明年元旦之後被強灌含瘦肉精的萊豬，超過6成以上的民眾擔心會吃到萊豬，民進黨竟然指稱恐懼都是炒作出來的，讓大家欲哭無淚。

他說，實地查廠做半套，不願意標示萊豬，源頭管理空空洞洞，政府不肯標示萊劑，推說標示就是商品歧視和貿易障礙，政府卻不在乎民眾沉痛的感受，是讓台灣人吃萊豬就是被歧視的感覺。泰國的人均GDP是6千美元，台灣是他們的人均GDP將近5倍，然而泰國政府寧願被美國懲罰取消8.17億美金的優惠關稅，也不讓萊豬進口，台灣人的命在政府眼中就像螻蟻一般。

賴士葆指出，這樣的政府讓人不安心，所以80多家台灣豬肉進口業者自力救濟，主動出擊宣示不進口萊豬，他們進口的豬肉會主動標示「無萊劑肉品」，好讓消費者安心。雖然其他沒有加入宣示的業者還是會進口萊豬，惟至少讓消費者可以有選擇。看到這個消息要對這些有良心的進口業者說「感恩感謝」，我們繳稅給政府，然而政府不肯做，你們代替把關，至少讓消費者可以安心採購。

(中時 )