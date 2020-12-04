台中市東區東信里辦公室日前特地邀請台中市政府警察局第三分局及知名速食店至里辦公處，舉辦「小小警察及製作漢堡體驗活動」，別開生面的體驗活動有吃又有玩，吸引許多里民攜家帶眷熱情參與，小朋友穿起店員制服萌度破表，扮演小警察更是架式十足，化身飛天小女警躍躍欲試準備保護自己的城市。

東區分駐所副所長徐孟廣及警員于竑駿兩人合作無間，以說學逗唱淺顯易懂的方式讓小朋友們了解警察平常都做些什麼工作，而在這個小朋友吸收新知能力有如海綿的時期，也特別針對道路安全觀念加強宣導，員警也發現，小朋友們雖然年紀雖小，但對於交通安全規則卻大多有正確的認知。

介紹員警應勤裝備時，小朋友們更是眼睛為之一亮，不時響起的無線電發報聲讓他們驚呼連連，能夠親手觸摸過去只能遠遠望著的反光背心、防彈衣、頭盔、盾牌等裝備，讓小朋友們臉上難掩興奮之情，小朋友手持指揮棒模擬交通指揮工作，也有小朋友將手指化為手槍，想像自己成為扶善懲惡的英雄，個個都是架勢十足。

副所長徐孟廣表示，許多警察同仁服勤時都有類似經驗，路過的家長指著警察對小朋友說：「再不乖，叫警察把你抓走，」這種舉動常讓同仁有苦難言，也會造成小朋友的恐懼心理，讓需要警察協助時無法順利與孩童溝通。透過小小警察體驗活動，希望能夠拉近小朋友與警察的距離，讓小朋友體會警察平時工作的真實情況，扭轉「警察只會抓壞人」的刻板印象，更重要的是，讓小朋友懂得在危急時向警方尋求協助。

他也期待在小小警察體驗活動過後，有越來越多的小朋友願意在不久的將來加入警察工作行列，成為警界生力軍。

(中時 )