輝瑞疫苗生產計劃傳放緩，美股四大指數昨夜漲跌參半，今早日韓股市仍分道揚鑣，日股下跌、韓股上揚，台股在昨日盤中衝關萬四卻收低後，今早多頭再度衝關，由三大期指率先聯袂開高，隨後大盤開高33.08點，為14010.17點，晶圓雙雄、DRAM雙雄、股王大立光(3008)、鴻海(2317)全面開高。

周四美股在新刺激協議可望通關與輝瑞疫苗生產計劃放緩傳聞間，大洗三溫暖，早盤標普500指數一度觸及3,681.45點，那指一度觸及12,439.02點，雙創新高，道指瓊盤中也重回3萬關，惟尾盤多頭溫度驟降，收盤道指上漲85.73點，或0.29%，收29,969.52點；標普500指數下跌2.29點，或0.06%，收3,666.72點；那指上漲27.82點，或0.23%，收12,377.18點；費城半導體指數下跌0.20點，或0.01%，收2,716.15點。個股方面，蘋果跌0.11%、臉書跌1.97%、微軟跌0.52%、波音漲5.96%、AMD跌1.53%、英特爾漲2.18%、NVIDIA跌1.07%、美光漲1.14%；台積電ADR跌0.04%、日月光ADR漲1.83%、聯電ADR漲6.46%、中華電信ADR漲0.24%。

周四台股大盤一度站上萬四大關，改寫歷史新高，惟獲利了結賣壓也隨之出籠，終場下跌12.05點，跌幅0.09%，收在13,977.09點，成交值小減至2,689.90億元。籌碼面，三大法人賣超77.04億元，外資賣超64.77億元，投信賣超0.0055億元，自營商賣超12.26億元。

分析師表示，在新冠疫苗開發進度加速下，市場對第4季及明年經濟復甦趨於樂觀，而目前台股技術面表現亦仍偏向樂觀，加上台灣出口表現優於預期，基本面、技術面及籌碼面有利多方佈局，選股方面，可留意具漲價題材的落後補漲股波段操作。

(時報資訊)