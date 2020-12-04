行政院長蘇貞昌主持「行政院科技會報」時表示，政府重視台灣國力基礎的科技發展，從預算、環境、人才等面向全面投入推動科技發展，透過科技增進政府行政效率，盼改善並提升民眾的生活品質，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

蘇貞昌及委員們此次聽取科技部報告「第11次全國科學技術會議規畫」，並逐一提出看法。委員們討論熱烈，並就綠色經濟、減碳、下世代領導人才、產業發展基礎建設、科技與人文並行等議題提出多項具體建議，蘇貞昌也逐一回應。

蘇貞昌表示，蔡英文總統相當重視台灣國力基礎的科技發展，政府除了提出「5＋2產業創新計畫」，今年揭示的「六大核心戰略產業」皆奠定於科技發展，希望憑藉在半導體及資通訊產業的優勢，結合人工智慧、大數據、雲端科技及物聯網等技術，帶動數位經濟發展。

蘇貞昌指出，明年科技發展預算共編列1529億元，較今年增加。環境方面，已在林口、台北小巨蛋及台南沙崙等地設立新創基地，引進國際級加速器、吸引海外創投前來。科學園區方面則已核定橋頭科學園區、南科三期擴建及新竹X園區等籌設計畫。

人才培育方面，蘇貞昌表示，行政院會已於11月26日通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，希望讓業界、政府和學校共同合作，就法規鬆綁、專案計畫、引進與傳承技術人才等面向，給予人才培育更多、更大的彈性空間。

蘇貞昌感謝主辦單位科技部籌備、徵集各方意見，並就委員建議進一步盤點、調整及精進，妥適向國人報告會議特色及重要性，也讓委員知道相關規畫，並積極邀請各方參與。希望此會議能有良好成效與收穫，讓國家未來科學技術等方面更精進。

(時報資訊)