28歲南韓女星泫雅身材火辣，一向給人美艷形象的她有「性感小野馬」的封號，和小兩歲的男友E'Dawn宣布交往後，不時會在社群平台上曬恩愛，泫雅也常在IG上分享辣照，日前泫雅再度發出影片，以清涼打扮和男友在鏡頭前打情罵俏，讓網友全都閃瞎了眼。

泫雅3日在IG發布一段影片，只見她穿著酒紅色內衣，外面搭了一件薄紗罩衫，露出白皙的香肩，而男友E'Dawn則穿著灰色浴袍，隱約看得見六塊腹肌，2人在浴缸旁嘻笑打鬧，泫雅對著男友丟花瓣，而E'Dawn也不甘示弱回擊，最後泫雅更抱住男友調皮的親了一下，畫面充滿浪漫氛圍。

原來泫雅和男友是在為服飾品牌CK拍攝聖誕節限定商品的宣傳照，而這段影片正是最新花絮，當晚泫雅也釋出一系列濕身照，只見她泡在浴缸清澈的水中，擺出撩人姿勢，溼透的白色上衣黏在零贅肉的腰身，讓黑色內衣若隱若現，也意外秀出惹火的S曲線。

雖然泫雅的個人風格強烈，但背後卻深受精神疾病所苦，直到去年才分享其實自己患有憂鬱症和恐慌症，但她在2016年就診後才承認事實，還因患有「血管迷走神經性暈眩」多次暈倒，因此今年8月公司才發表聲明，泫雅因健康問題要暫緩演藝工作，最近她慢慢重新開始活動，也讓粉絲相當激動。

(中時新聞網)