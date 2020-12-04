新竹棉被裹屍案徐姓主嫌，出身芎林當地望地，逃亡21天被捕時窮到剩2把槍。（取出臉書／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣橫山鄉棉被裹屍案，徐姓主嫌逃亡21天，3日凌晨潛回芎林住處，睡夢中被警方逮捕到案。（羅浚濱攝）

新竹縣橫山鄉境台三線上月13日發生「棉被裹屍」案，52歲彭姓男子疑債務糾紛，遭人殺害後，被棉被裹屍丟在自己BMW轎車後座， 47歲徐姓主嫌逃亡21天後，3日凌晨在芎林住處，於清晨睡夢中被警方逮補歸案，新竹地檢署當晚複訊後，隨即向新竹地院聲請羈押禁見。據悉，徐嫌逃亡期間花光身上所有的錢，窮到只剩兩把槍。

遭「棉被裹屍」的彭男，上月13日被發現時僅頭、腳裸露在外，頭骨爆裂，全身有明顯傷痕，雙腳腳筋被挑斷，鑑識人員採證後確認是殺人案。

專案小組調查彭男有多項毒品與槍砲前科，懷疑可能因債務糾紛喪命，調閱台三線週邊監視器畫面，循線找到劉、彭、湯、鄭等4名關係人，4人矢口否認涉案，供出徐姓男子是主嫌，案發後訊息全無，不知所蹤。

徐男為躲避警方追查，在新竹地區四處躲藏，原本在親友勸說下，要在19日下午2點半在竹北投案，但並未依約現身。徐男透過友人稱，他與彭男曾去處理1條200萬元的帳，要將錢均分，最後被誣陷吞錢，連自己的轎車都被彭強行典當，決定找小弟聯手教訓彭男，哪知道對方嚇到心臟病發作死亡，一時緊張，只好叫小弟先用棉被裹屍，再載到山上丟棄，不料途中發生車禍，最後乾脆把屍體隨便丟下，展開長達21天的逃亡生活，最後在3日潛回芎林住處，於睡夢中遭警方逮捕歸案。

據了解，徐男出生當地望族，不少親戚都是鄉鎮上的民意代表，從小就跟著叔叔混幫派，後來結識同樣混黑幫、有毒品及槍砲前科的彭姓男子（53歲），兩人一起從事暴力討債，後來叔叔因案入獄，他就升格當老大。

徐男犯下殺人案後，道上兄弟知道警方全力追捕他，無人敢接濟。徐男的友人透露，他雖然無惡不作，但很孝順母親，也很疼愛女友，逃亡期間曾說想要贖回被典當的BMW，賣掉後再把錢交給母親，沒想到落網時，全身上下1塊錢都沒有，窮到只剩下兩把槍。

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(中時新聞網)