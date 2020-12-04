太變態！新北市三峽區一名林姓男子，在當地經營一家「整復體態調整」工作室，他不但要求上門進行體態調整的女客人，必須脫下內衣，換成他給的寬鬆衣物；還假藉按摩穴位名義，把人凹成「ㄑ字型」，以手指性侵女性顧客得逞。且在猥褻過程中，還故意利用按摩專業話術洗腦不知情的女客，前後至少有少3名女子受害，其中一名少婦還因為被洗腦，一連被性侵兩次，事後越想越不對，痛哭報警。

根據起訴書指出，林姓男子以「我有傳統整復員證書」與整復專業術語，洗腦不少女性顧客，卸下心防讓他按摩私密部位，已知至少3名女子受害。據悉，林男從去年5月起，先是有一名飲料店的店員A女，因為工作手不舒服求助，被林男誆稱她有「網球手」，拐騙她她內衣，換上寬鬆衣物，遭猥褻下體得逞。

後來今年年2月，另一名B女因骨盆前傾求助，再度被林男話術洗腦，故意以「你胸部有點下垂」，搓揉對方胸部與下體，還騙對方「必須密集調整」，B女雖覺得有異，但還是前往了第二次，又遭搓揉胸部與指侵得逞，Ｂ女事後越想越不對，才痛哭向丈夫陳述遭遇並報警。

而同樣今年6月間，有名Ｃ女也遭同樣對待，事後見到網友在網路上張貼文章提到：「我的一位女性朋友遇到北大一位男按摩師，被碰了乳房，因為他說有穴道什麼的…」。Ａ女在下方留言，Ｃ女看到Ａ留言，發現同為受害者，俐客互加好友，組成受害者聯盟報警，後來林男被逮捕後，現在被依《利用權勢性交或猥褻罪》的罪嫌，將他給起訴。

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(中時新聞網)