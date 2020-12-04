已故澳門賭王何鴻燊的4房兒子何猷君最近帶著超模老婆奚夢瑤一起上實境秀，揭開兩人去年閃婚生子後私下的感情真相，何猷君近日在節目中自曝，家中的保母早年玩六合彩中了3000萬港幣，約1億台幣，後來何猷君人生中的第一支iPhone也是保母買來送他的，讓網友大讚賭王家果然是致富的風水寶地。

何猷君去年5月求婚奚夢瑤成功，兩人隨即登記結婚，10月生下賭王家第一金孫何廣燊，夫妻倆最近上《幸福三重奏》分享交往至今的點滴，也讓人難得看到何猷君私下佔有慾強的一面，不讓太太穿緊身褲出門，只因為臀部形狀太明顯。

何猷君自曝家裡保母中六合彩。（圖／翻攝自微博綜藝微博）

而奚夢瑤昨(3日)晚上發長文，坦言一開始參加這個節目時非常不安，因為兩人的互動和家庭生活都會被放大檢視，但夫妻倆還是決定做真實自我，不論是吵吵鬧鬧、甜甜膩膩的模樣，都是私下實際的樣貌，奚夢瑤特別感謝節目中網友「包包」的協助，讓她正視自己的產後憂鬱。

奚夢瑤說：「有很多網友說Mario（指何猷君）愛撒嬌，其實也是在後期『養成』的。每當我情緒不好時，他這樣做會讓我感覺到『被需要』。」呼籲各位媽媽如果覺得不開心時要立刻跟親友告知，也要告訴自己這樣做沒有錯，並提醒新手爸爸多關心另一半的情緒，「她這樣不是矯情，而是你的愛人正在向你發出『求救』的信號」。

(中時新聞網)