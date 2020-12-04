蔡英文總統今獲「全美議會交流理事會」頒贈「國際領袖先鋒獎」，總統是第二位獲頒該獎的國際領袖。總統錄影演說表示，身為總統，她的職責是維護及捍衛臺灣民主自由的生活方式。「我永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對臺灣的安全有任何的妥協」。

總統強調，展望2021年，臺美夥伴關係仍有極大的成長空間；也期盼能與臺灣的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國洽簽雙邊貿易協定，進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，並持續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

「ALEC各州及國家政策高峰會」今天上午7時許（美東時間3日下午6時許）舉行視訊會議，由ALEC全國事務主席暨密西西比州州眾議會議長葛恩(Philip Gunn)頒贈蔡英文總統「國際領袖先鋒獎」。該會於2006年首度頒予英國前首相柴契爾夫人，蔡總統成為第二位獲頒該獎的國際領袖。ALEC並於本年峰會通過「支持美國與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）決議」，支持且籲請美國聯邦政府儘速與我國洽簽BTA。

蔡總統錄影演說內容為：

感謝邀請參加今晚的線上高峰會，能代表臺灣人民，獲頒國際領袖先鋒獎，深感榮幸。我要在這裡引用另一位（2006年）獲獎人英國前首相柴契爾夫人的名言：「人們若能自由選擇，他們會選擇自由。」

柴契爾夫人處於不同的年代，面對的挑戰也不同，但她的力量和信念直到如今仍引人共鳴。

在臺灣，我們曾經歷威權統治的黑暗時期，在一黨專政的戒嚴時代，個人自由受到壓抑，幾乎沒有政治自由可言。所幸民主前輩勇氣十足，分別在體制內外積極奔走，加上人民眾志成城，臺灣乃能成為亞洲最自由、最蓬勃發展的民主政體。我們對我們的民主歷程感到自豪，也樂意分享切身的經驗。各國都在走自己的康莊大道，而臺灣選擇的是擁抱民主和民主價值。

身為總統，我的職責是維護及捍衛臺灣民主自由的生活方式。我永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對臺灣的安全有任何的妥協。過去四年來，我們的國防預算一再創下歷史新高，不斷投資於戰力的提升，以妥善因應環伺的威脅。我們也全力打擊假訊息及國外惡意破壞的操弄，使我們的人民有信心勇敢迎接挑戰，邁向未來。

經濟活力是臺灣的優勢。近年來，我們鼓勵產業創新投資，持續適時調整法規，發展多元經濟以進軍新市場。

這些措施降低了失業率，使經濟和薪資持續成長。我們掌握了調整供應鏈的先機，讓臺商回臺投資創下歷史新高。臺灣的經濟站上比以往更佳位置。

臺灣是一個仰賴貿易的國家，我們必需盡一切努力加強我們與貿易夥伴的經貿關係，因此亟望和我們的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國，在雙邊貿易協定方面取得進展。感謝50位跨黨派參議員，以及160多位眾議員支持臺美洽簽雙邊貿易協定，此協定除將進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，值此臺灣面對對岸從不間斷的威脅之際，此協定也會更加強化美國對臺灣的支持。

展望2021年，臺美夥伴關係仍有極大的成長空間，我由衷感謝全美議會交流理事會長久以來對臺灣的友誼，這符合我們的共享價值和共同利益，相信我們將繼續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

獲頒「國際領袖先鋒獎」這項殊榮，再次感謝各位，也祝峰會圓滿成功。

(中時 )