大陸女星佟麗婭是新疆錫伯族美女，她2014年和演而優則導的陳思誠結婚，並育有一兒「朵朵」，不過陳思誠在2017年被爆帶2女到酒店過夜，儘管兩人事後撇婚變，但夫妻從此就屢被網傳離婚，而佟麗婭近日則被陸媒直擊，帶兒子探班陳思誠，一家三口的互動也曝光了佟麗婭和陳思誠的真實夫妻情。

佟麗婭日前大尺度露酥胸出席2020 COSMO時尚盛典，超有料美胸讓外界眼睛大吃冰淇淋，然而，佟麗婭不只身材吸睛，她與導演老公陳思誠的婚姻也備受矚目，佟麗婭今（4日）則被陸媒曝光，她帶著兒子探班陳思誠。

佟麗婭帶朵朵進攝影棚給陳思誠後，佟麗婭便衝忙離開劇組前往機場，朵朵則是開心玩耍，雖然一家三口只能短短相聚，不過夫妻分工照顧兒子，也算是以行動粉碎婚變傳言。

36歲佟麗婭是新疆美女代表一枚，從小習舞的她，在2002年獲得新疆小姐亞軍，而打開知名度，佟麗婭事後靠著《母儀天下》、《宮》等劇走紅，並在2011年拍攝電影《北京愛情故事》時，與陳思誠擦出愛火，儘管兩人對婚姻低調，但一舉一動仍是外界焦點。

(中時新聞網)