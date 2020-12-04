密西根州眾議院監督委員會聽證會

儘管美國總務署（General Services Administration）已宣布政權展開交接，但總統川普仍不死心，還在打官司，希望能翻盤。

而據《太陽報》（THE SUN）3日報導，負責法律訴訟的紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）在密西根州眾議院監督委員會（Michigan House Oversight Committee）周三的聽證會中，不斷力促議員介入，主持公道，還找來證人現身說法，陳述舞弊「事實」。

不過，由於這些證人表現得太賣力，連他也覺得過火，聽證過程中不斷齜牙咧嘴，最後忍不住拍了拍其中一名證人，要她小聲點。

這位名為柯蓉（ Melissa Carone）的Dominion投票系統（Dominion Voting Systems）IT外包操作員在聽證中說，她在底特律唱票中心發現，系統出現嚴重舞弊。有時機器甚至會把一批選票修改8次，也就是統計8次，但上司卻提醒她，只要提供IT協助，別管其他事。

密西根州眾議院監督委員會聽證會

當她被問及有關重複計算的數以千計張選票時，突然激動地提高聲量反擊道：「你們做了甚麼？就接受，然後對它做些瘋狂的事？」此外，她堅稱，選舉投票名冊上出現了根本沒登記的選民，並質疑投票率是120％。

雖然朱利安尼要柯蓉克制，可是她還是不減猛烈攻勢，要共和黨政治人物「再看看，再看看」那些數字。她說，連「死人和非法移民」都在投票。

(中時新聞網)