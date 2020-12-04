裕隆集團旗下品牌「YES!來電」宣布，成為跑車品牌保時捷（Porsche）台灣子公司Porsche Taiwan充電服務合作夥伴，「YES!來電」以豐富營運充電站經驗，為Porsche進行全台320kW超級充電站的管理與運營服務，同時為保時捷首部在台登場的純電跑車Taycan，打造台灣專屬「保時捷充電」App，讓台灣電動車主透過App一手掌握充電服務所有需求。

運營「Yes!來電」的裕隆集團裕電能源指出，專屬保時捷電動車主打造的「保時捷充電」App採用Design Thinking作為設計理念，除導入既有「YES!來電」App功能，如即時動態充電站點圖資、掃碼充電、無感金流支付等基礎功能外，亦為Taycan車主導入專屬服務，例如「預約獨享充電車位」，不僅讓車主在商場、樂園等公開場域時，不須等待更有效率規劃充電行程；另外「充電夥伴」功能，可讓車主透過App為愛車新增「充電夥伴」，讓新增夥伴在App上擁有與原車主相同的充電權限，協助車輛進行充電，而車主也能即時掌握車輛充電狀況。且考量車主使用習慣的不同，此次在充電營運規劃上面，亦特別導入車主專屬的充電感應卡，提供車主自由選擇操作方式。

為讓保時捷Taycan車主完善充電服務，台灣保時捷選擇與「YES!來電」策略合作，即著眼於「YES!來電」已於全台公共與私人場域佈建累計超過2,000支充電樁，且「YES!來電」App累計近萬名會員使用，清楚掌握電動車主充電使用情境與充電需求，讓車主完全無後顧之憂，盡情感受Taycan強悍性能與駕馭樂趣!

裕電能源介紹，「YES!來電」有完整的充電站營運平台、多元化充電樁產品線，提供產品適用多種電動車品牌，且具專業經驗工程與售後服務團隊，今年以來充電服務提供近10萬次，期盼透過「停車＝充電」打造電動車友善環境，讓車主行駛電動車成為舒適的享受外，並協助各品牌車廠加速建置電動車充電網絡。

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