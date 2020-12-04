總統蔡英文3日出席「2020台灣醫療科技展」開幕式，與立法院前院長王金平同台，讓代理期即將屆滿的海基會董事長懸缺，成各界熱議焦點。被問到是否被總統欽點商談兩岸與海基會人事，王語帶曖昧稱「那都是以後的事情」、「蔡英文展現非常的善意」，讓兩人合作重燃生機，王應仍是蔡海基會董座人事的口袋名單之一。

根據香港媒體《中評社》報導，海基會董事長職缺8月起由金仁寶集團董事長許勝雄代理，11月3日3個月代理期滿，卻由許持續代理而尚無確定人選，讓外界猜測，莫非這個位子是蔡刻意在「虛位以待」某人。

會有這樣的猜測，主要原因有二：第一，王金平過去與蔡英文關係不錯，蔡要王擔任海基會董事長的消息早已傳出多次；第二，王原先要代表國民黨出席今年9月的海峽論壇，此前王、蔡兩人還曾會面，但在消息曝光後引爆藍綠與各陣營間的衝突、矛盾，王最終未能去成，也讓兩人狀況有所尷尬。

被問到蔡英文是否找他商談兩岸與海基會人事？王金平回應：「那都是以後的事情，現在什麼都不宜談，現在都不是時機。」不僅如此，王更大讚蔡：「但她也是展現出非常的善意，我只能夠這麼說。」充滿曖昧又語帶玄機的「王氏風格」回話，更讓外界揣測，蔡正在等待某個適合請王擔任海基會董事長的時機點。

(中時新聞網)