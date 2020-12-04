消防隊4日上午8時45分於崩塌地溪谷中發現黃男遺體，目前嘗試以直昇機吊掛遺體。（南投消防隊提供／黃立杰南投傳真）

黃姓男子（24歲）自訂秀姑巒山兩天的登山行程，近日卻失聯，於4日上午發現其遺體。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣消防局於3日上午9時10分，接獲屏東黃姓民眾報案，稱其子黃男（24歲），自訂登山行程卻未如規劃於2日下山，失聯令家屬相當擔心。近日包括彰化消防特搜隊、信義鄉當地原住民登山團、南投消防皆入山救援，於4日上午8時45分於崩塌地溪谷中發現失蹤者遺體，目前直升機嘗試吊掛中。

據了解，黃男（24歲）自定兩天60.99公里的秀姑巒登山行程，於11月30日在家整理登山重裝備後，自屏東新園鄉騎乘機車出門，當天抵達南投信義鄉並夜宿望鄉民宿，隔天12月1日凌晨2點騎機車停放東埔登山口附近後入山，卻因未按規劃時間12月2日下山且失聯。

彰化消防特搜隊伍11月30有入山搜索、12月2日下山辦理同路段的山訓；另一信義鄉當地原住民登山團亦11月30日入山、12月1日下山，均表示未在同路段發現失聯者，另又商請電信單位協助手機查址，訊號源中斷最後顯示，12月1日凌晨2至4時活動範圍介於東埔—樂樂山屋及乙女瀑布之間，後未有再移動，故研判附近有多處崩塌地，不排除有夜間行走視線不良，導致失足墜谷的情形發生。

南投消防局第三大隊調派地面部隊9人於5日下午5時時出勤，紮營樂樂山屋，4日一大早前往崩塌地搜尋，於上午8時45分發現不幸罹難的黃男，目前嘗試吊掛遺體。

(中時 )