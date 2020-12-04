放寬減產，周四歐美原油期貨漲近1%；儘管石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，同意自明年1月起開始微幅增產50萬桶/日，與市場原先預期會延長當前的減產協議有所差距；但分析師認為，談判會議的過程，阿拉伯聯合大公國和哈薩克始終與OPEC+產生分歧，因此微幅增產的決定，將有助於維持OPEC+的團結局面。

加上美國總統當選人拜登(Joe Biden)，表示支持參議院兩黨議員所提議的一項規模9080億美元的經濟刺激方案，亦激勵投資人樂觀情緒，以致油價得到了支撐；其中美國原油漲幅0.8%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.36美元，報每桶45.64美元；1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.39美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.46美元，報每桶48.71美元。(商品行情網)

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