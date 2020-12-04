歐股在周四幾乎無太大變化，持平收盤。原材料股和勞斯萊斯的上漲，抵銷了歐洲悲觀商業數據以擊英國脫歐談判不確定性的負面影響。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.03點或+0.01%，為391.72點。歐股從三月的低點收復了約45%失土，11月的優異表現挽救了許多頹勢，但是仍較今年以來的高點低了約10%。

英國FTSE指數在周四由跌轉升，收漲0.42%，為6490點，來到近六個月高點。鐵礦石和銅價的高漲，推升了礦商力拓(Rio Tinto)、Glencore、Anglo American的表現。

倫敦上市的勞斯萊斯上漲16%，同時也推進了歐股。報導指稱勞斯萊斯將重回窄機身噴射客機(製造)市場。

博弈公司Flutter娛樂上漲6%，為泛歐漲幅前幾名公司。該公司以41.8億歐元的交易增持博弈公司FanDuel持股，來到95%。

愛爾蘭主要股市指數ISEQ漲2%，來到近11個月高點。

投資人亦關注脫歐談判進展，主要談判人皆宣稱重大歧見依然存在。Rabobank銀行資深市場分析師Mevissen表示，在非常最後的一刻，可能會出現某類型的非常有限度的協議，將不會有太多細節規定，更不會達成廣泛協議。

德國DAX指數跌0.45%，法國CAC指數跌0.15%。周四歐元區新的商業數據顯示，區域內服務業仍深陷萎縮，PMI指數從10月的46.9降到最新的41.7。

市場預期歐洲央行在本月將祭出寬鬆政策，但對降息與否仍在觀察中。在美國方面，一個兩黨議員提出的9080億美元紓困草案，跡象顯示，協商正受到支持。

(時報資訊)