再這樣換下去，火箭真的不知道該找誰來跟「大鬍子」哈登聯手了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日爆料，比起韋斯布魯克，哈登更想跟沃爾同隊打球，問題是就算火箭提出驚人交易換來沃爾，哈登到現在還沒打消交易走人的念頭。

「比起韋斯布魯克，哈登更想跟沃爾當隊友，可是做了這筆交易，並非代表哈登願意長期待在火箭，火箭沒法確定，」沃神表示，「起碼火箭擁有緩衝時間，畢竟哈登跟火箭還有兩年合約，他想要離開只能提出交易申請，卻不一定能走。」

「火箭只能用哈登與沃爾的後場組合迎接新球季，且期望沃爾可以恢復到全明星等級，畢竟沃爾是2010年狀元，也曾5度入選全明星賽，如果火箭能讓沃爾打出優異表現，這對留住哈登會有幫助，」沃神說，「其實韋少與沃爾都想換隊。」

只是到底哈登想跟誰聯手呢？千萬別忘記當初火箭從快艇挖來保羅，以及上季從雷霆換來韋斯布魯克，前提都是哈登放話想跟他們打球，結果卻因哈登太想掌握所有場上球權，跟誰在場上都格格不入，如今換跟沃爾聯手，難道就會不同了嗎？

(中時 )