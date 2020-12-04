考試院：將配合「雙語國家」目標 調整考選方案

考試院今公布第13屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政藍圖。秘書長劉建忻表示，為了因應國內外情勢變遷以及國家發展趨勢，本屆綱領新增配合雙語國家目標適時調整考選方案及培訓課程等政策。

劉建忻表示，未來考試院院本部及各部會將依照綱領內容的輕重緩急，審慎規劃未來4年施政計畫。

此外，劉建忻也轉述考試院長黃榮村指示，考試院作為國家人力資源部門，掌管各項人事法制，但制度要不斷開創，突破隱形的窠臼，以呼應時代的趨勢，並回應用人機關的需求，不能墨守成規。

黃榮村也期許考試院團隊，以遴選培育現代政府所需的治理人才為己任，配合國家發展的需要，依據施政綱領積極檢討現行人事法制。

劉建忻指出，考試院自第7屆起均訂定施政綱領，因此黃榮村院長於上任後第1次院會便裁示，由院本部及所屬部會共同規劃綱領草案，並藉由施政綱領的研商，讓考試委員及各部會首長凝聚政策共識。經過多次研商會議及全院審查會審查完竣，提報上週第12次院會通過。

劉建忻說，為了呼應考試院作為國家人力資源部門的角色，本屆綱領中特別強調，要傾聽用人機關需求、汲取企業管理理念、秉持多元取才原則，以吸引人才投入政府服務。

劉説，為了因應國內外情勢變遷以及國家發展趨勢，本屆綱領也新增配合雙語國家目標適時調整考選方案及培訓課程、鬆綁專技人員轉任制度、落實司法改革國是會議決議推動法律專業人才選拔機制、深化國家考試試務資訊化等政策內涵。

考試院第13屆施政綱領，全文分為前言、總綱8項、考選11項、銓敘15項、保障與培訓10項、以及退撫基金監理與管理8項。

(中時 )