彰化一名育有2名幼子的20歲雙寶爸，去年5月在網路上結識一名女網友，聊天過程中得知女網友與男友吵架心情不好，假借要帶她出去散心，未料卻直接將她載到摩鐵性侵，並將女方丟包完在摩鐵內快速離去，女方一路從房間追趕到櫃台，眼見對方揚長而去跪地爆哭，拜託櫃台人員協助報警。彰化地院審理後，雙寶爸被依強制性交罪判刑2年，但當場以10萬元和解，獲緩刑5年。可上訴。

根據判決書記載，這名雙寶爸於民國108 年5 月17日在臉書認識A女並加為好友， 於同日清晨5 時許，A女以臉書私訊及Line雙寶爸，自述因與男友吵架、心情不好，雙寶爸立刻提議他會開車帶女方外出散心，當天下午雙寶爸偕了A女後，一路往北到鹿港鎮出遊吃冰，還提議去摩鐵內唱歌、吃東西。

未料雙寶爸將女方在到摩鐵後，二話不說就將A女壓在床上，強行將她的長裙往上掀，並拉下內褲，脫掉自己的褲子後，不顧A女當場反抗，以身體壓制A女後強行性侵，完事後立刻出上衣服至停車場駕車欲離開摩鐵，A女隨後自房間奔出，且表情慌張、爆哭向櫃檯人員說自己遭到性侵，請櫃檯人員報警處理。

法院審理後認為，雙寶爸與A女為當天認識，且A女因與男友吵架心情不好而主動加雙寶爸為通訊軟體好友聊天，同日隨後2 人即相約出遊、散心，雙寶爸並非預謀犯案，且考量雙方已以10萬元達成和解，A女當庭表示也願意原諒被告、給被告一個機會。

法官審酌雙寶爸僅與A女認識不到1天，為滿足自己性慾，竟對女方為強制性交之罪，考量被告並非預謀犯案，應僅係一時失慮，加上雙寶爸年僅20歲，及其自述國中畢業，已婚有2 子，分別為1 歲半、3 月，現兼3 份工作，做粗工、板模、外送及跑計程車，需扶養其妻、子，負擔家中全部經濟之生活狀況而且坦承犯行，已與告訴人達成和解，依強制性交罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。

(中時新聞網)