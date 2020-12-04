要找到合適對象不容易，除了擴展交友圈之外，不少人也會靠相親找尋另一伴，至於相親成敗關鍵，就在於第一印象。近日，有一名網友透露，朋友在加油站當正職，卻苦於不知如何與相親對象介紹自己，對此，不少網友紛紛蓋起高樓獻計，使得加油站員工秒變為師字輩 「奇才」。

原PO 2日於PTT八卦板發文，以「我朋友加油站正職，相親怎麼介紹」為題指出，朋友在加油站當正職加油員，最近他媽媽替他找了個對象安排相親，對方是名正在放無薪假的空姐，由於他很苦惱如何自我介紹，因此希望大家給予意見。

文章曝光後，網友紛紛絞盡腦汁、發揮創意，「中油工程師」、「國營事業正職」、「油品傳輸動力工具工程師」、「石化產業」、「能源管理師」、「你就說是公務員，一堆女生就會貼上來了」、「油品能源管理調配師」。

不過，另也有網友認為，「他媽能說服空姐出來相親，你以為這種事該是你煩惱的嗎？」、「你只要說出，『我爸是…』這樣就贏了啦」、「存款才是重點好嗎」、「你朋友爸是誰比較重要」。由於網友討論十分熱烈，使得樓愈蓋愈高，部分網友都笑出腹肌「推文太好笑了，完美詮釋台灣假掰文化」。

(中時新聞網)