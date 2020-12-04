台北股匯市今早再呈現股匯雙升，台北外匯經紀公司新台幣匯價今再升破28.4元，最高價一度站上28.314元，強升3.54角，再創23年來新高。台股早盤虛擬貨幣概念的板卡族群，記憶體和面板等族群也支撐台股在萬四行情下又創歷史新高。

新台幣匯價急升，在昨天升破28.5元「彭淮南」防線後，今早盤又再升破28.4元，市場人士表示，除了外資匯入款外，壽險等內資順勢在降海外部位並匯回也是追升新台幣走升的重要因素。

新冠疫苗施打時程，對全球經濟提前復甦帶來曙光。英國政府12月2日率先批准Pfizer/BioNTech疫苗緊急施打，成為第一個批准新冠疫苗的西方國家，預計12月7日開始施打高風險族群優先；美國FDA於12月10日討論Pfizer/BioNTech疫苗的緊急使用授權(EUA)，預計12月15日開放施打；將於12月17日討論Moderna疫苗的EUA，預計12月22日開放施打；2020年底前兩支疫苗合計可提供美國2000萬人施打疫苗，高風險族群優先；歐盟EMA預計12月29日前批准Pfizer/BioNTech疫苗有條件上市授權(CMA)，2021年1月12日前批准Moderna疫苗的CMA，正式施打可能需要等到2021年1月。

(時報資訊)