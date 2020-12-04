上洋(6728)配合初次上市前辦理現金增資發行新股，其中2146張採競價拍賣。競價拍賣從12月7~9日止，競拍底價為37.07元，每標單最低為1張，最高278張，以價高者優先得標，並於12月11日上午10點開標；預計12月25日正式掛牌上櫃。

上洋前3季EPS 2.95元，年增率213.83%，第3季EPS1.91元。前10月累計營收為新台幣11.07億元，相較去年成長21.44%。上洋業務分四大層面，包括商用洗衣銷售及服務、三菱重工家用及商用空調銷售、整合專案及維修服務。

上洋在商用洗衣市佔穩居全台龍頭，大專院校宿舍洗衣房佔71%、醫療機構病床數佔34%，工廠宿舍主要以移工宿舍為主佔23%，據點涵蓋全台，長期深耕合作知名學府如台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學，近期新增高雄科技第一大學、彰化師範大學、弘光科技大學等，全台超過21,000台，穩坐投幣式洗衣市場寶座。

上洋於2013年自助洗衣品牌「SeSA洗衣吧」，自創「空機查詢系統」，線上掌握機器運轉狀態，確認空機再前往避免白跑一趟，以及「店長管理系統」，讓店長們遠端進行設備操作及簡易故障排除，在自助洗衣加盟市場中更具優勢。未來將朝東南亞自助洗衣市場拓展，首發泰國，不受疫情影響，年展十數間店。

上洋2015年起代理銷售日本三菱重工家用系列空調，通路策略、銷售表現、後勤維修備受日本原廠肯定，陸續代理商用、VRF等全系列產品，銷售表現及市佔率年年快速攀升，未來將成為重要成長動能之一。

(時報資訊)