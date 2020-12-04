《基金》復華台灣好收益基金 准募 09:592020/12/04 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准復華投信申報募集「復華台灣好收益證券投資信託基金」，以新台幣計價發行。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。 證期局表示，「復華台灣好收益證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，自成立日起3個月後，投資於中華民國境內上市及上櫃股票、承銷股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％。 創投公會年度論壇 推介隱藏版獨角獸 《台北股市》助新創籌資 台灣創新板、戰略新板明年Q3開張 (時報資訊) #復華投信 #基金 #募集 #金管會 #證期局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新板、戰略新板 明年Q3催生獨角獸 04:102020/12/04 財經要聞 低利時代 布局黃金成顯學 04:102020/12/04 投資理財 科技股夯 AI主題基金狂飆 04:102020/12/04 投資理財 拉美、巴西 投資氣氛樂觀 04:102020/12/04 投資理財 31檔台股基金 績效衝贏大盤 04:102020/12/04 投資理財 投資型保單 新增六不規範 04:102020/12/04 財經要聞 心愛的台灣撤回表白 好心酸 04:102020/12/04 兩岸藝文 循環經濟論壇 分享綠色商機 04:102020/12/04 產業特刊 財經熱門新聞 華為突圍川普狙殺？這家日企供貨暗藏內幕 - 財經 台股直闖萬四 謝金河爆只有這些人沒賺到錢 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 彭双浪：友達開首槍 將赴海外設廠 - 財經要聞 - 工商時報 台積＋聯電 台股雙靠山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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