金管會證期局表示，核准復華投信申報募集「復華台灣好收益證券投資信託基金」，以新台幣計價發行。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。

證期局表示，「復華台灣好收益證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，自成立日起3個月後，投資於中華民國境內上市及上櫃股票、承銷股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％。

(時報資訊)