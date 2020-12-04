1.華邦電(2344)：產業面利多續熱，外資、投信買不停，惟自營商反手調節，但今早股價仍強漲逾6.5%。

2.南亞科(2408)：記憶體價俏，11月營收月增2.09%、年增 14.9%，前11月年增18%，昨外資擴大買超，今早漲約4%，90關在望。

3.威剛(3260)：11月營收攀今年次高，看好明年記憶體榮景，外資、投信持續買超卡位，今早股價漲逾5%、達77元。

4.聯電(2303)：漲價題材續燒，昨獲三大法人聯手買超23437張，市值攀至台股第9，今早股價續衝漲約5.5%、達46.25元。

5.和大(1536)：11月營收年增20.15%，昨獲外資轉買超988張，昨重回百元關後，今早多頭重踩油門，股價續漲近4%。

6.阿瘦(8443)：晨盤多頭點火，噴量衝上漲停12元，拉出一根長紅棒。

7.信邦(3023)：11月合併營收21億元、創歷史新高，盤初再漲至新天價213.5元，但漲多賣壓隨即出籠，股價翻黑。

8.鴻海(2317)：iPhone 12熱賣助攻11月營收創單月新高，股價1日修正後上彈，挑戰前高壓力區。

9.友威科(3580)：半導體業績增溫，今早爆量價揚，直攻25元上方，漲幅一度達8%。

10.遠東新(1402)：外資看好明年表現，潛在利益看36%，股價修正後開始爬升，跨過月線。

11.富喬(1815)：東莞產能全數滿載，對明年首季表現有信心，震盪結束再上拉，創逾1年新高價。

12.億光(2393)：LED題材火熱熱，外資連2日買超，早盤帶量強漲逾3%，再拚40元關卡。

13.王品(2727)：昨三大法人大張旗鼓相挺，市場人氣不退，股價火力續威，上漲逾4%，再登波段高價。

14.鈺創(5351)：傳捷報攻入車用、工業4.0，晨盤爆量衝上22.3元漲停，劍指22.35元之前波高點。

15.義隆(2458)：MCU明年起全面調漲，早盤挾量上漲逾4%，突破季線、半年線。

16.新唐(4919)：索尼PS5熱銷，大啖新遊戲機訂單，股價續走揚逾2.5%。

17.麗臺(2465)：比特幣強強滾，激勵早盤站上漲停。

18.台通(8011)：業內外皆美，今年轉盈契機浮現，外資昨回補，早盤放量漲逾6%。

19.亞德客-KY(1590)：今明年業績可期，早盤小漲，但盤中賣壓增強，股價翻黑。

20.生華科(6492)：新冠二期臨床收治首位病患，早盤漲逾1%。

21.佳世達(2352)：11月營收創歷史新高，外資連3日買超，早盤漲逾4%，登1年來新高。

22.安碁資訊(6690)：前11月營收超越去年全年，早盤開低走高。

(時報資訊)