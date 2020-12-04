台鐵猴銅—瑞芳間鐵軌11月30日因邊坡滑落中斷，交通部台鐵局昨才搶修通車，但今日再宣布因受豪雨災害影響，猴狪站至瑞芳站目前路線中斷、雙線不通，南下／北上列車有延誤情形。

瑞芳—猴硐站間西正線12公里233公尺處，11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經台鐵多日連夜全力搶修，昨日上午西正線才解除封鎖並復電，恢復雙線通車以時速30公里慢行，但今日再度因邊坡滑落而中斷。

(中時 )