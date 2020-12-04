昨才搶通 台鐵猴狪-瑞芳又中斷 10:022020/12/04 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵猴狪—瑞芳站間因連日大雨，邊坡滑落而中斷。（台鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵猴銅—瑞芳間鐵軌11月30日因邊坡滑落中斷，交通部台鐵局昨才搶修通車，但今日再宣布因受豪雨災害影響，猴狪站至瑞芳站目前路線中斷、雙線不通，南下／北上列車有延誤情形。 瑞芳—猴硐站間西正線12公里233公尺處，11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經台鐵多日連夜全力搶修，昨日上午西正線才解除封鎖並復電，恢復雙線通車以時速30公里慢行，但今日再度因邊坡滑落而中斷。 苦盼11年的中捷 何時無阻暢行？ 瑞芳早餐店大火 無人受困傷亡 (中時 ) #瑞芳 #邊坡 #台鐵 #今日 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上班注意！豪雨釀災 台鐵瑞芳-猴硐單線雙向行駛 08:422020/12/02 生活 台鐵新竹路段4起搞軌案 男聲押獲准 23:252020/12/03 社會 聯電報喜 吃到高通、輝達單 04:102020/12/03 財經要聞 衣魚與衣蛾 04:102020/12/03 藝文副刊 《觀光股》寒舍強身攻國旅 拚營運穩健回溫 17:212020/12/02 財經 台鐵瑞芳猴硐單線不通 今午恢復 04:102020/12/02 生活新聞 EUV設備搶輸台積 三星跳腳 04:102020/12/02 財經要聞 台鐵瑞芳-猴硐邊坡滑動 封線搶修預計明恢復通車 15:082020/12/01 社會 生活熱門新聞 23歲台北女徵婚送「信義百坪豪宅」 網一看本尊照暴動 結局超傻眼 - 生活 男友豪氣請吃「松露全餐」卻帶她到麥當勞 結局藏洋蔥 網呼：是真愛 - 生活 全家無負評經典零嘴 網嘆：CP值比薯條3兄弟高 - 消費 房東超像日本AV女優 男激動喊「不想努力了」 - 生活 全聯「神級」水餃買1送1 她搶買4盒吃一口驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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