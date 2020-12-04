針對萊豬爭議，行政院長蘇貞昌日前爆料信功肉品公司老闆支持開放，結果遭當事人否認，今國民黨立院黨團將告發蘇貞昌涉嫌違反《社維法》。對此，蘇貞昌今天回應，大家把話講清楚、澄清，一起努力讓肉品銷出去，這是台灣最大福氣。

然而，就在信功肉品打臉蘇貞昌後，信功隨即遭屏東縣政府以消防安檢名義登門檢查。對此，屏東縣府官員事後坦言，一通1999檢舉電話，是加快程序的催化劑，縣府反向追查發現致電門號曾停用，目前由1名外籍移工使用，更讓檢舉電話充滿疑雲。國民黨團昨質疑，從皇家傳承牛肉麵被檢舉工廠登記到信功，檢舉人拳拳到肉，是否代表蔡政府不但養網軍，還養專業檢舉人？

面對蔡政府是否養網軍，還養專業檢舉人？蘇貞昌今被問到這個問題時，並未多做回應。

行政院長蘇貞昌在立院爆料有國民黨中常委身分的信功肉品公司老闆，很支持開放，結果遭信功發聲明駁斥並無此事，事後行政院解釋蘇揆講法並非指涉特定豬農支持開放。但經查，前天蘇貞昌接受綠委林楚茵質詢時，就是明確指出信功老闆「很支持政府，希望有國際貿易」。因此，繼丁怡銘後，行政院再次陷入涉嫌違反《社維法》造假訊息的爭議。

對此爭議，國民黨立院黨團總召林為洲今天上午九點半前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌涉嫌違反《社維法》。

蘇貞昌上午前往立法院備詢前被問到遭告發違反《社維法》，他表示，這件事情很清楚，政府與業者都是一樣的心意，都是要保護養豬農、促進肉品外銷；同時也看到大家把話講清楚，一起更努力讓台灣肉品銷出去，這是台灣最大的福氣。

此外，對於國內豬肉進口業者表明不會進口美國萊豬，蘇貞昌表示，他有看到豬肉進口商聯合出來開記者會表示進口的豬肉都不含萊克多巴胺，並且未來就進口的豬肉都明白標示不含萊劑，這種凸顯商品標示商業的行為，可讓民眾更容易看見政府法律要求的明白標示，會容易做判斷與選擇。

(中時 )