櫃買中心4日指出，櫃買中心、證券交易所及期貨交易所共同舉辦的「年輕人投資風險宣導 答題好禮限時抽」活動，自今年10月上線至今成效卓著，獲得廣大民眾熱烈迴響，網站瀏覽量已突破70萬人次，參加民眾佳評如潮，都認為網站內容對投資內容及風險的了解助益頗多。

櫃買中心表示，為增進年輕投資人的投資風險意識，投資風險宣導專區中的「答題好禮限時抽」活動題型多元，除投資理財基礎知識外，也特別納入投資風險與投資人常遇到的問題。民眾先在專區中的「投資知識寶庫」了解各項商品相關投資知識與風險，再進入遊戲闖關作答，將能大幅提高答題成功機率，希望藉由生動活潑的遊戲參與，提高年輕族群的風險意識，達到寓教於樂的宣導效果。

櫃買中心同時提醒指出，今年市場的交易明顯熱絡，整體的交易量與指數呈現上升的趨勢，投資人樂觀中仍應保有風險意識，交易前更要審慎評估自身能力，並詳閱相關資訊。

(工商 )