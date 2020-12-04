全球新型冠狀病毒疫情未見好轉，美聯社在入冬之際公布調查報導，指中國官方在初期的隱瞞以及裙帶政商關係，導致錯失控制疫情擴散的機會。

在中國武漢的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發初期，接受篩檢極度困難，居民甚至比擬為中樂透。

今年一月，整個武漢市有數以千計人在醫院排了幾小時的隊，有時旁邊就擱著遺體。但多數人仍無法獲得篩檢，因此也未被認定為感染者。而少數得以接受篩檢的人，結果也不一定準確，經常會呈偽陰性。

美聯社調查發現，在原本來得及減緩疫情蔓延之際，篩檢工具廣泛短缺等問題，很大程度上歸咎於中國最高疾病管制機關遮遮掩掩的態度和裙帶政商關係。

有缺失的篩檢系統使得科學家和官員無法得知病毒擴散速度，這又造成中國初期因應疫情左支右絀。

美聯社初期的報導呈現了中國最高領導階層如何延遲警告大眾、隱瞞世界衛生組織（WHO），這些報導提供了有關中國初期失策的最全面樣貌。

整體來說，這些於一月犯下的失誤，讓病毒在沒人注意到的情況下從武漢蔓延到全球，迄今造成超過6400 萬人感染、近150萬人病故。

報導提到，中國疾病預防控制中心只把篩檢工具組的設計及銷售權給了3家當時還鮮為人知的上海企業，而這些企業都與官員有私人交情。

這項調查訪問了超過40名醫師、疾病預防控制中心員工、公衛專家、業界內部人士，並取材於美聯社取得的數百份內部文件、合約、訊息和電郵，最後發現，上述交易是靠走後門的關係進行，在缺乏資金的公衛體系中悄悄蓬勃發展。

這3家企業為上海捷諾生物科技有限公司、上海輝睿生物科技有限公司、上海伯杰醫療科技有限公司。

兩名知悉交易的消息人士透露，這些企業付款給中國疾病預防控制中心，以取得資訊和銷售權，價碼是每家公司100萬元人民幣（約新台幣434萬元），但不清楚這些錢流入誰的口袋。為了避免遭到報復，消息來源都要求匿名。

與此同時，中國疾病預防控制中心和上級機關「中華人民共和國國家衛生健康委員會」試圖阻止其他科學家和組織以自製工具執行病毒篩檢。

中國國家衛健委指示武漢的醫院，只能把病毒樣本送到衛健委授權的中央實驗室，這有違過去至少兩次疫病流行的作法，而病毒樣本可用於研發篩檢工具。

此外，衛健委還制定篩檢要求，使得確認感染新型冠狀病毒病例愈加複雜，且只認可3家上海企業製造的篩檢工具組。

這些措施導致中國當局在1月5日到17日之間未通報任何新病例，然而後來的回溯性資料顯示已有數以百計的人染疫。這段空窗期意味著官員沒能及早採取行動，例如向大眾示警、禁止大型集會、限制旅行等。

一項研究估計，如果能早兩週採取防疫行動，可以減少86%的病例，但是不確定更早行動是否就能阻止病毒在全球蔓延。

(中央社)