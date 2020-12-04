桃園市22歲林姓男子與27 歲許姓男子，前年與到傳播妹小如（化名）到摩鐵開趴，林男竟偷偷拿出1瓶迷姦水摻入小如的飲料中，小如喝下後頭暈無力，遭林、許接力性侵得逞。桃園地院依乘機性交罪判許男3年2月徒刑，可上訴，林男因審理期間死亡，判決公訴不受理。

檢警調查，2018年8月17日，林男與許男相約到摩鐵開趴，並打電話找來小如熱舞助興，還提供K菸給對方吸食，並趁對方不注意時，偷偷拿出1瓶迷姦水，摻入汽水當中。

小如喝下沒多久開始頭暈，林男假意扶她到廁所，卻將小如翻身壓在牆上，無視對方尖叫抵抗，強行硬上得逞。許男頓時色心大起，跟著性侵小如得逞。小如隔天清晨6時許醒來發現自己衣衫不整，全身多處疼痛，隨即打電話向朋友求救。

小如證稱，她隔天清醒後發現自己全裸，許男還躺在旁邊睡覺，她嚇得放聲尖叫，法官檢視驗傷報告發現小如全身多處挫傷，尿液中驗出多種毒品成分，內褲及下體也採集到許男DNA，事後小如還質問林男，自己是否遭對方性侵。

法官認為，許男趁小如喝下迷姦水意識不清，硬上得逞，造成對方身心受創，又未與小如達成和解，遂依乘機性交罪判許男3年2月徒刑，林男因今年1月死亡，判決公訴不受理。

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(中時新聞網)