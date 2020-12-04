陳姓男子駕駛水泥槽車，行經員埔路、三潭巷口時，竟疑似疲勞駕駛，逆向撞上分隔島，兩隻號誌燈桿也應聲撞斷。（謝瓊雲攝）

陳姓男子駕駛水泥槽車，行經員埔路、三潭巷口時，竟疑似疲勞駕駛，逆向撞上分隔島，兩隻號誌燈桿也應聲撞斷。（謝瓊雲攝）

員林市員埔路4日一早7點多，發生水泥槽車司機疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷。

員林分局莒光派出所長蔡文淦表示，今天上午7點多，35歲陳男駕駛水泥槽車，由西往東行駛，行經員埔路與三潭巷口時，疑似是精神不濟、疲勞駕駛，逆向衝上分隔島後，撞斷路口兩隻號誌燈桿；所幸當時未波及其他人車。

陳姓駕駛命大未受傷，但受到撞擊驚嚇；根據陳男雇主向警方表示，該車是從雲林麥寮六輕廠回彰化，後續號誌燈桿修繕賠償責任會再與相關單位釐清。

(中時 )