員林市員埔路4日一早7點多，發生水泥槽車司機疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷。
員林分局莒光派出所長蔡文淦表示，今天上午7點多，35歲陳男駕駛水泥槽車，由西往東行駛，行經員埔路與三潭巷口時，疑似是精神不濟、疲勞駕駛，逆向衝上分隔島後，撞斷路口兩隻號誌燈桿；所幸當時未波及其他人車。
陳姓駕駛命大未受傷，但受到撞擊驚嚇；根據陳男雇主向警方表示，該車是從雲林麥寮六輕廠回彰化，後續號誌燈桿修繕賠償責任會再與相關單位釐清。
(中時 )
員林市員埔路4日一早7點多，發生水泥槽車司機疑似疲勞駕駛，逆向衝撞上分隔島，兩支紅綠燈號誌燈桿當場被撞斷，所幸無人受傷。
員林分局莒光派出所長蔡文淦表示，今天上午7點多，35歲陳男駕駛水泥槽車，由西往東行駛，行經員埔路與三潭巷口時，疑似是精神不濟、疲勞駕駛，逆向衝上分隔島後，撞斷路口兩隻號誌燈桿；所幸當時未波及其他人車。
陳姓駕駛命大未受傷，但受到撞擊驚嚇；根據陳男雇主向警方表示，該車是從雲林麥寮六輕廠回彰化，後續號誌燈桿修繕賠償責任會再與相關單位釐清。
(中時 )
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