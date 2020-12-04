美股消息面：

1.石油出口國組織(OPEC+)達成協議，並就明年逐步減產達成共識，而減產節奏較外界預期的較為緩慢，放緩了減產力度。布蘭特期油升46美分或1%，每桶為48.71美元，升至三月以來的高位；紐約期油升0.8%，每桶報45.64美元。

2.國際金價周四上漲，呈現連三天的上漲。紐約現貨金漲0.57%；紐約二月期金漲0.6%，每盎斯報1841.1美元。周五即將公布的美國非農就業數據，預計表現不佳，提前讓金價受惠。

3.美元見低。美元指數周四尾段曾見90.50，隨後收跌0.3%，報90.72，為自2018年4月以來低點。美國兩黨議員正開會協商提出新的紓困法案，市場正面預期國會將很快推出新刺激方案。而輝瑞疫苗在英國的批准，亦打擊了美元。

4.輝瑞表示，由於原材料供應鏈的供應時間比預期長，預計今年提交的疫苗數量將為原先規劃的一半。輝瑞疫苗需在極低溫保存，運送需要以特殊的冰箱進行。

(時報資訊)