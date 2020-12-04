陸媒《環球時報》4日譯登了《阿富汗時報》總編輯曼蘇爾·法齊的文章指出，中國外交部發言人趙立堅在推特轉發一幅諷刺漫畫，抨擊澳洲軍人屠殺阿富汗平民，引發澳洲官員猛烈攻擊，其他因素也導致中澳關係陷入困境。澳洲士兵毫無疑問在阿富汗做出殘忍行徑，提高嗓門並不能改變事實，必須公開審判凶手。阿富汗政府已經表示，這些凶手不可饒恕，調查報告則是邁向正義的重要一步。

法齊表示，中國近來推出新的關稅舉措，澳洲則威脅採取法律行動。中澳或許不會很快再次成為好朋友，但最理想的結果是雙方盡快找到解決方案。

法齊認為，現在主要問題是，澳洲總理為何要求中國移除推文並向澳洲道歉。事實真相已經公之於眾，是澳洲士兵殺害了阿富汗平民，讓澳洲國家形象蒙羞。要求中國移除推文，或者讓中國為這則推文羞愧，對澳洲毫無益處。對於坎培拉而言，最應該做的是用最透明方式調查戰爭罪行。

文章稱，英國《衛報》2日還報導澳洲士兵另一樁可恥行徑，澳洲士兵在阿富汗酒吧用死去塔利班士兵的假肢當作酒具喝啤酒、跳舞。

法齊質疑，誰應該受到譴責？澳洲是否會因為這則新聞再次指責中國？沒有人能夠掩蓋這一真相。戰爭罪行本質上並不屬於行為不端，而是血淋淋的謀殺。對於阿富汗受害者家人來說，這些報導令他們痛心。他們希望阿富汗政府能夠勇敢地堅持原則立場。而國際社會必須要求澳洲盡快還受害者以公正。

文章表示，阿富汗記者比爾拉·薩瓦里分享一則視頻，阿富汗烏魯茲甘省某村莊的汽車商人之子哈米德·烏拉回憶：「8年前，澳洲部隊在半夜突襲了我家，殺害了我的父親卡利爾·烏拉。我父親的屍體一直躺在地板上，而那些士兵就在旁邊大笑取樂。他們把槍對準我們，不讓我們動彈。」

比拉爾繼續說：「他們還抓走了我叔叔。後來在省長干預下，他被放了出來。我們要求政府還我們以公正，懲罰那些罪魁禍首。」

文章強調，受害者家庭希望在阿富汗審判這些澳洲士兵。阿富汗譴責澳洲士兵的殘忍行徑。歡迎包括鄰國中國在內的所有人，都來支持正義。中國追求正義的強有力舉措是中國和阿富汗兄弟情義的標誌，讓人們感覺到阿富汗人民的鮮血不再毫無價值。

(中時 )