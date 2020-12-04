統一證券（2855）計量交易部黃姓副總因違反《期貨交易法》、《期貨商管理規則》，近日遭金管會裁罰新台幣36萬元，並停止期貨業務3個月，統一證券3日發布重訊表示，依主管機關裁處書及公司相關規定進行處分，對此違規事件深自檢討，並強化內控實施及落實稽核查核。

此外，統一證券也指出，該副總為民國93年時任董事長的鄧阿華及經營團隊向業界招聘。

(工商 )