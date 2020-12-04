副總違法下單 統一證：檢討強化內控稽核 10:212020/12/04 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一證券（2855）計量交易部黃姓副總因違反《期貨交易法》、《期貨商管理規則》，近日遭金管會裁罰新台幣36萬元，並停止期貨業務3個月，統一證券3日發布重訊表示，依主管機關裁處書及公司相關規定進行處分，對此違規事件深自檢討，並強化內控實施及落實稽核查核。 此外，統一證券也指出，該副總為民國93年時任董事長的鄧阿華及經營團隊向業界招聘。 1分鐘讀財經》台股拚站穩萬四 晶圓雙雄台積＋聯電當靠山 拚訂單 中鋼春節假期產線全開 (工商 ) #統一證 #副總 #統一證券 #檢討 #強化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》動盪時代 企業進軍國際更應注意風險管理 04:102020/12/04 財經要聞 陸連環計扼命脈 三動作嚇到印度 04:102020/12/04 話題觀察 公股人事再異動 蘇佐政將接農業金庫總座 04:102020/12/04 金融．稅務 權證星光大道－永豐金證券 友訊 調整營運有成 04:102020/12/04 證券．權證 台積電認證 15家優良供應商出列 04:102020/12/04 產業．科技 兩族群返貧風險高 陸祭幫扶機制 04:102020/12/04 產業財經 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 中興電 成長動能旺 04:102020/12/04 證券．權證 六項修法抑房價 囤房稅擬調高 04:102020/12/04 財經要聞 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 比爾蓋茲變樂觀 會讓陰謀論者也接種疫苗 - 財經 台股直闖萬四 謝金河爆只有這些人沒賺到錢 - 要聞 彭双浪：友達開首槍 將赴海外設廠 - 財經要聞 - 工商時報 疫情衝擊！ 調查：四成上班族沒尾牙可吃 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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