美國新刺激方案有機會在年底前達成協議，激勵美股包括S&P500、Nasdaq、費半等在盤中再創新高，惟輝瑞藥廠傳疫苗生產計劃放緩，市場樂觀情緒驟減，美股豬羊變色，道瓊3萬大關得而復失，但國內市場信心不減，台股3日一度叩關萬四後，氣勢如虹，4日開高走高，目前大漲113點，暫報14,098點，力拼守穩。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，指數持續墊高，在近高情怯影響下，使得大盤走勢較為震盪，不過看好明年景氣回溫，相關供應鏈進入備貨高峰，帶動企業獲利持續上修，市場預估第四季上市企業獲利有望來到54.9％的大幅度增長，明年首季更可望繳出59.3％的亮眼成績，不僅有利於提振股價走勢，也將推升指數續揚的可能性，預期年底前還能再見到指數持續改寫新高。

另外，iPhone新機銷售優於預期，對於台股供應鏈也是一大利多，葉獻文表示，今年iPhone 12組裝廠準備8,000萬支，整體2020年Apple備貨量年成長14％，除了優於原先預期，新機訂單將延續至明年第一季，挹注明年上半年蘋果新機備貨年增率達56％，且本次熱銷新機款式以高階機種為主，更利於相關台廠營收表現。

就資金面來看，葉獻文說明，外資自11月以來積極回補台股，且未來轉為續賣的可能性不高，有助於多方持續表現，反而是內資法人獲利了結11月站在賣方，不過外資未來的態度仍要觀察國外疫情發展，一旦疫情惡化可能影響國際資金的投資信心。

(工商 )