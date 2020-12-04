文水成處長等人在區漁會生鮮超市查訪架上肉品產地標示。（李金生攝）

金門縣農、漁會今（4）日上午率先開第1槍，宣示只賣原產地台灣、金門的豬肉，確保消費大眾的健康。（李金生攝）

金門縣府強調，落實豬肉原產地標示，讓鄉親吃得安心、健康。（李金生攝）

瞄準政府明年開放含有萊劑的豬肉進口，金門縣農、漁會今（4）日上午率先開第1槍，在痛批中央「頭殼壞去」的聲浪中，宣示只賣原產地台灣、金門的豬肉，確保消費大眾的健康。

今天上午8時20分，縣府建設處長文水成、縣衛生局長李錫鑫、縣農會理事長蔡水游、總幹事黃永堆和區漁會總幹事許丕煌、縣肉商公會理事長郭永隆及金城小組組長許忠禮等人站出來，向鄉親掛保證全力維護食品安全。

蔡水游議員炮轟中央出口不含萊劑的優質豬肉到日本，卻自美國進口含萊劑的豬肉，戕害國人健康的惡劣作法，「不是頭殼壞去，甚麼才是頭殼壞去？」教人如何吞得下去。

蔡水游並說明，縣衛生局訂定的《食品安全衛生管理自治條例》預定於縣議會第7屆第4次定期會完成審議後即可施行。該草案第12條明載違反第7條規定檢出乙型受體素者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

許丕煌也表示，全力支持縣府推動的政策，轄屬超市一定供應產地為台灣、金門的國產豬肉，並確保無萊劑，為維護消費健康盡到把關責任。

文水成處長表示，金門縣政府輔導農、漁會啟動「肉品標示」，率先宣示全面使用國產豬肉，為讓民眾清楚知道購買的豬肉來源，日前已針對超市販售之生鮮冷藏冷凍豬肉品清楚標示原產地。

文水成一行在區漁會生鮮超市查訪架上肉品產地標示，強調區漁會生鮮超市金城店、金湖店及小金門店鋪，以及金門縣農會超市將持續採購販售國產豬肉，落實豬肉原產地標示，讓鄉親吃得安心、健康。

(中時 )