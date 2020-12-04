彭博公布包括商業、金融、科技、環保、政治、娛樂等領域風雲人物的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，總統蔡英文因台灣防疫成績亮眼上榜。

彭博（Bloomberg News）在內文以「蔡英文，台灣COVID的粉碎者」（Tsai Ing-wen, Taiwan's Covid Crusher）為題，指稱在蔡政府建立全球最有效疫情因應配套方案下，台灣有200多天沒出現本土COVID-19確診病例。

內文還指出，蔡總統今年1月11日連任成功，但即便處在競選衝刺的最後階段，她的政府仍忙於準備關閉邊境、實施旅行限制，並祭出嚴格的接觸史追蹤與隔離措施，讓人口2300萬的台灣至今僅有600多例確診、7人病故，台灣也很有機會成為今年少數幾個能正成長的經濟體。

不過文章提醒蔡總統仍須謹慎，除日前台灣記錄到單日新增20多例境外移入確診外，其他像是新加坡、日本等先前防疫有成的國家，現也面臨疫情捲土重來。

其他上榜人士還包括美國流行樂女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、花旗集團（Citigroup Inc）新掌舵人佛瑞塞（Jane Fraser）、美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、南韓導演奉俊昊、中國美團企業執行長王興等人。

(中央社)