彭博公布包括商業、金融、科技、環保、政治、娛樂等領域風雲人物的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，總統蔡英文因台灣防疫成績亮眼上榜。
彭博（Bloomberg News）在內文以「蔡英文，台灣COVID的粉碎者」（Tsai Ing-wen, Taiwan's Covid Crusher）為題，指稱在蔡政府建立全球最有效疫情因應配套方案下，台灣有200多天沒出現本土COVID-19確診病例。
內文還指出，蔡總統今年1月11日連任成功，但即便處在競選衝刺的最後階段，她的政府仍忙於準備關閉邊境、實施旅行限制，並祭出嚴格的接觸史追蹤與隔離措施，讓人口2300萬的台灣至今僅有600多例確診、7人病故，台灣也很有機會成為今年少數幾個能正成長的經濟體。
不過文章提醒蔡總統仍須謹慎，除日前台灣記錄到單日新增20多例境外移入確診外，其他像是新加坡、日本等先前防疫有成的國家，現也面臨疫情捲土重來。
其他上榜人士還包括美國流行樂女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、花旗集團（Citigroup Inc）新掌舵人佛瑞塞（Jane Fraser）、美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、南韓導演奉俊昊、中國美團企業執行長王興等人。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。