一名70歲男子2日在中天電視台門口輕生，主播王又正也在臉書痛心呼籲，希望大家能理性表達訴求，表示自己相當痛心，而事件爆發後，王又正的背景也再度受到討論，有網友意外發現他過去上綜藝節目的片段，才知道原來他差點進入演藝圈。

37歲王又正於玄奘大學新聞系畢業，但他並不是一開始就進入新聞圈，他在高中時就因高顏值被星探發掘，不但拍過平面雜誌，還曾上過《我猜我猜我猜猜猜》，參與「超美型花美男」主題，當時他留著一頭長髮，模樣十分俊俏，且他還曾受邀上《模范棒棒堂》，但由於他本人和家人都沒有意願，於是放棄進入演藝圈的機會。

王又正進入新聞圈後，在2年前五都市長選舉期間，主跑韓國瑜線意外打開知名度，之後便事業運大開，陸續擔任主播及節目《大政治大爆卦》、《新聞深喉嚨》主持人，直到前陣子他才轉而到網路頻道主持《正常發揮》，每集找來不同名人談論時事。

王又正曾上節目《我猜我猜我猜猜猜》。(圖/翻攝自臉書)

而感情方面，王又正之前因負責採訪馬英九，因此認識在總統專機服務的空姐老婆，由於王又正沒有求婚，因此結婚當天還在馬英九面前補求婚，王又正也曾表示，在補求婚之後老婆就沒有再抱怨，「應該是滿意吧！」

(中時新聞網)