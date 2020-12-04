日經新聞今（4日）報導，日本晶片大廠鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體）已獲得美國政府出口許可，部分晶片產品可出貨給華為，但並不包括使用於智慧手機的NAND Flash。

日經表示，鎧俠獲得美方的出口許可，主要用於資料中心、伺服器等用途的晶片產品為主。對於此消息，鎧俠口風很緊，不對單一客戶做任何評論。

川普政府9月15日祭出華為出口新禁令，要求晶片製造商使用美國技術或軟體製造的半導體產品，若要賣給華為，必須事先獲得美國核准。

受到前述禁令衝擊，鎧俠已從9月15日起停止出貨給華為，但也讓鎧俠原定10月於東京證券交易所掛牌的計畫被迫暫停。儘管鎧俠只有部分產品恢復供貨華為，但對未來上市掛牌的前景更加樂觀。

目前已獲美方點頭供貨華為的企業，包括英特爾PC用產品、高通的4G智慧手機用晶片、日本Sony影像感測器晶片。

(中時新聞網)