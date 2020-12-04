根據《紐約時報》資深記者史坦4日爆料，「大鬍子」哈登並未出席火箭訓練營初期的個別訓練，就想擺足火箭一哥該有的架子，也讓外界擔憂哈登是否還在考慮直接離隊，不過火箭新任總教練西拉斯表示，「我相信他在合練時就會現身！」

火箭預計將在7日進行首次團隊訓練，屆時就可知道西拉斯所言是否屬實，「自從我們昨天完成跟巫師的交易之後，我還沒有跟哈登聊過，像他那樣的球員需要更多的空間，我期待他回來球隊看看這支球隊現況，也期望大家一起打球。」

或許哈登當前心思還沒放在籃球上，畢竟他的新餐廳「Thirteen(13，也就是他的背號)」明年初將於休士頓開張，光是員工職缺，就開放了100多個名額，看來餐廳規模不小，但在美國新冠疫情持續延燒之際開新餐廳，只能說哈登很敢賭。

至於剛加盟的沃爾傷勢復原情況，西拉斯的回答相當小心保守，「我不清楚太多關於沃爾的身體狀況，我知道火箭管理階層的人持續溝通當中，我唯一能做的是等待訊息，我們會謹慎看待他的傷勢，一切就看訓練與醫療團隊的最終評估。」

(中時 )