面板族群包括友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）等，今同步放量大漲，基本面除獲大股東認同外，面板短期供不應求致報價看漲，也吸引法人目光，周邊相關供應鏈包括頎邦（6147）、明基材（8215）也見賢思齊，相互輝映。

據了解，目前上市櫃股票，被列入面板族群周邊供應鏈者，還包括瑞儀（6176）、志超（8213）、健鼎（3044）、聯詠（3034）及誠美材（4960）等，周五早盤表現雖沒那麼強勢，但波段題材已具聚焦效應，值持續追蹤。

友達截至今年第三季的每股淨值17.89元，且第三季已由虧轉盈，市場預期第四季與明年首季的營運成長仍滿OK，使該股轉機契機不宜淡。

該股本波從10.9元起漲，迄今盤中最高價15.4元漲停板的短期漲幅已大，不過，就股價淨值比來看，該股價值投資仍審慎樂觀，波段值持續注意。

群創截至今年第三季的每股淨值22.94元，第三季同樣由虧轉盈，公司高層看好第四季營運成長，及明年仍將穩步向上，已放話將調高員工薪資，顯示對景氣趨勢正向予肯定。

該股本波從9.34元起漲，迄今盤中最高價12.9元的波段漲幅還不小，但股價淨值比低於1，顯示價值投資不必過分看淡。

(工商 )