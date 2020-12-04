英派綠委陳明文以國徽與國民黨黨徽相似為由，提案修訂《政黨法》，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，遭國民黨抨擊「搶完黨產搶黨徽」。今天該修法草案送立法院會一讀時，國民黨團提議退回程序委員會，民進黨團也沒人聲援陳明文表態反對，全案因而被退回擱置。

民進黨立委陳明文、王美惠等17人，以中華民國國徽與國民黨黨徽相似為由，為避免混淆，擬修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違反者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案。

對此修法草案，國民黨當時表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯的順序，民進黨如今竟想強行修法，「不只搶黨產，還要搶黨徽」，動用國家力量鬥爭在野黨不遺餘力，動員人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。

由於修法爭議過大，因此，今天由陳明文領銜提案的《政黨法》修正草案，送立法院院會進行一讀時，國民黨就表態提議，要將該案退回程序委員會重新提案。對此，主持會議的立法院長游錫堃就當場詢問「請問院會有無異議？」因台下民進黨立委無人表示意見，因此，全案確定被退回程序委員會，形同冷凍擱置。

(中時 )