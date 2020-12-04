行政院前發言人丁怡銘請辭後，目前由行政院祕書長李孟諺暫兼發言人職務，至於確切的發言人人人選，先前曾傳出現任行政院顧問、行政院長蘇貞昌資深幕僚李懷仁是熱門名單之一，但名嘴羅友志「提醒」，李過往曾有網路霸凌記者的紀錄。。

丁怡銘上月15日因「牛肉麵之亂」請辭後，政院發言人已空缺半個月。外傳政院新的發言人最快本周就會宣布，其中蘇揆幕僚李懷仁呼聲甚高，但據悉李懷仁因意願不高已婉拒。

資深媒體人羅友志在政論節目《國民大會》上表示，李懷仁3月時，被踢爆利用中央流行疫情指揮中心記者會的直播平台帶風向霸凌記者。當時《中國時報》記者3月17日於指揮中心記者會上提問，遭衛福部長陳時中打斷反駁回應，記者當日就被網民肉搜、謾罵，而記者會的直播上也出現多起霸凌貼文，經調查後發現李懷仁還在直播貼文帶風向，但李卻強調貼文是為鼓勵小編。

蘇貞昌幕僚李懷仁。（圖片摘自國民大會Youtube）

對於李懷仁的婉拒，羅友志更表示，不知是不是跟網路霸凌有關，那如果沒有的話，很有可能李懷仁就接了。

(中時新聞網)