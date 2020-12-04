電子零組件廠—信邦(3023)11月合併營收為21億元，創下單月歷史新高，信邦預估，第4季營收可望超越第3季，創下單季歷史新高，明年第1季亦可望比今年第1季好，日系外資看好信邦前景，給予「買進」評等，不過由於信邦短線股價漲多，今天盤中股價逆勢走弱。

信邦因電動車及傳統汽車需求持續，且風電設備客戶上半年度因疫情遞延湧現回補需求，加上太陽能微逆變器、手機新機及其配件出貨穩定，11月合併營收達21億元，月增4.83%，較去年同期13.73億元成長52.96%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為198.83億元，較去年同期成長17.96%。

信邦預估，第4季營收可望超越第3季，創下單季歷史新高，不過由於第4季營收衝高，明年第1季恐無法如今年第4季，但會比今年第1季好。

日系外資最新報告指出，儘管有季節性因素，我們預估，信邦第4季可望年成長26%，我們認為，醫療、工業及綠能仍是驅動信邦2021年營收成長動能，且2020年第2季開始，新的電動自行車訂單提升了通訊部門的毛利率，我們預計2021年電動自行車收入貢獻將從2020年的2%到3%上升到5%到6%，而非IT營收成長可望支撐信邦2020年到2021年毛利率上升趨勢，我們給予信邦「買進」評等，目標價222元。

(時報資訊)