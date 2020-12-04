瞄準入冬火鍋商機，全聯最強「火鍋祭」再度登場！全聯總經理蔡篤昌表示，今年一口氣推出40支獨家名店鍋物湯底，包括這一鍋、麻神、聚、石二鍋、紅豆食府等，主打訂不到的火鍋名店在全聯就買得到，預計帶動湯底、生鮮、火鍋料等相關商品業績同步成長20％，其中，光是常溫湯底業績就挑戰2.5億元目標。

「火鍋祭」堪稱全聯最強行銷代表作之一。據全聯引述外部統計指出，台灣人平均一年吃掉將近400億元的火鍋，而全聯火鍋祭自2014年推出以來，光是常溫湯底的業績六年成長24倍之多，成功帶起民眾用火鍋湯底取代白開水煮鍋的風潮，並引發通路跟進搶賣火鍋湯底，可說創造出新的商機。

為乘勝追擊，今年全聯火鍋祭共推出超過50款湯底，整體品項數比去年多出13款，其中更有40款獨家名店鍋物，包括這一鍋、麻神、聚、石二鍋、紅豆食府等，主打訂不到的火鍋名店在全聯就買得到，預期在名店新品、氣溫下降及年底節慶商機加持下，今年光是常溫湯底業績可望挑戰2.5億元，年增約20％，並帶動火鍋相關品類成長。

有趣的是，全聯今年9月還在東區開出快閃火鍋店「全火鍋」，引起高度討論話題，蔡篤昌表示，該店開幕迄今天天客滿，每個月一開放電話訂位，5分鐘內就被訂光，還被網友戲稱為「全宇宙最難訂的火鍋店」，迄今三個月已賣出超過1.5萬份鍋物，以平均客單價500元為計，已創造出逾750萬的業績。

儘管「全火鍋」只營業到明年1月20日，確定不會延長時間，但全聯已陸續將店內熱銷鍋物「商品化」在全台門市上架販售，繼日前推出麻辣鴨血鍋，12月中下旬將再推出歐巴泡菜鍋、元氣藥膳鍋兩款，讓無法吃到全火鍋的顧客也能在家自煮，創造出延伸商機。

蔡篤昌並指出，今年在疫情跟三倍券推升下，全聯前11個月業績維持雙位數高成長。以此估算，全聯全年業績將提前突破1,400億元大關，超越原先設定的目標，再戰新高！

為持續挹注成長動能，蔡篤昌也透露，全聯除了持續展店，預計今年底達1,024家店，在店型上也有新突破，一是朝向大型店發展，正著手籌備超過500坪的旗艦大店，至於開設地點，他也證實就是家樂福日前撤出的南港店，最快明年中可望開出；二是展開複合店型，日前攜手無印良品合作的店測試下來效益不錯，因雙方品類結構互補、品牌跟價格定位也吻合，明年起將加快擴大複製。

(工商 )