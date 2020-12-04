網路紅人T妹（Tiffany Chen），說話辛辣風格加上火辣身材，臉書粉絲團擁有66萬粉絲追隨，平時除了分享破尺度的火辣照片，更推出露點寫真書，不過有粉絲砸8千元購買她寫真集後，竟全部拿去燒光，讓她傻眼直呼：「貧窮限制想像」。

T妹曬出與粉絲的對話截圖，只見對方表示花了8千元購買T妹的寫真集，隨後便放火將其燒光，這讓T妹驚呼：「天殺的！我的書被燒了！到底有多大的恨意呢」，接著反安慰自己：「這肯定被逼的，肯定被別人的老婆誤會，是誰家的老婆這麼小氣」，後來對方表示聽老一輩的人說書本燒越旺，書就會賣的越旺，因此便試著燒看看，更直呼：「燃燒很漂亮，這會大賣的」。

快報⋯⋯ 天殺的！我的書被燒了！🔥🔥😱😱 到底有多大的恨意呢？！😭🥺 我看到第一秒想，我招誰惹誰了？ 接著冷靜想⋯⋯ 安慰自己，這肯定被逼的，肯定被別人的老婆誤會，是誰家的老婆這麼小氣？！ 最後...

Tiffany Chen T妹 粉絲團發佈於 2020年12月3日 星期四

對此T妹自嘲：「貧窮限制了我的想像，大家萬萬想不到，有錢人的思維」，更透露對方付了８千元，竟只要買二本寫真書就好，多的錢就當做贊助，這讓她立刻領悟到「有錢人94任性！懂投資！」的道裡。

對此網友的留言也紛紛歪樓：「以為他要燒給已故的兄弟～眼淚我收回了」、「到陰間，死了也可以每天看T妹」、「不要可以給我呀」。

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(中時新聞網)

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