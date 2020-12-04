針對80多家肉品業者宣示，不使用進口萊豬等議題，行政院長蘇貞昌表示，政府有看到豬肉進口商聯合出來記者會表示，他們要像現在一樣，進口的豬肉都不含萊克多巴胺，並且未來就進口的豬肉都明白標示不含萊劑，這是商業的行為，是突顯商品的標示，政府都樂見。

蘇貞昌補充，從這樣也可以看出，民眾更容易看到政府法律要求的明白標示，商家又明白來做商品包裝，民眾應該就更容易做判斷、做選擇。不過，雖然如此，政府對於未來進口肉品的5大措施仍然會嚴格把關，而且逐批查驗，政府要保護民眾食安，政府一定做到。

(工商 )